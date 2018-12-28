命運石之門 Divergence Assort 明年3月發售　包裝版附豪華特典

日本 5pb. 預定於 Nintendo Switch 主機上推出的人氣作《命運石之門》系列最新作《命運石之門 Steins Gate Divergence Assort》（シュタインズ・ゲート ダイバージェンシズ アソート），宣佈將於 2019 年 3 月 20 日正式推出上市。

《命運石之門 Divergence Assort》為一款將人氣文字冒險遊戲。《Steins Gate 命運石之門》系列包括續篇《命運石之門0》（シュタインズ・ゲート0）、衍生作《比翼雙飛的戀人》（比翼恋理のだーりん）與《線形拘束的樹狀圖》（線形拘束のフェノグラム）等三款遊戲同梱的特別版合輯作品，讓不管是系列粉還是首次接觸系列作的玩家們，都可以藉此來展開完整體驗，一起進入《命運石之門》的世界享受最豐盛的遊戲樂趣！。

而隨著本次系列作首次在任天堂主機上推出。官方也表示，屆時在本作包裝版中還將會收錄內含包括特別小說等豪華內容在內的特別書籍一起同梱，喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過這次能一併收藏的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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