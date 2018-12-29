【MHW攻略】《刺客教條》聯乘！獵人穿「刺客衣裝」暗殺魔物？！

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Monster Hunter: World》x 《刺客教條》活動橫空出現，這可能是《Monster Hunter: World》和其他IP的聯乘中最矚目和吸引的一個。這次聯乘中，玩家可以遊玩「慘靜，恐暴，艷熱」的活動任務，完成後將觸發新的交貨任務，獲得拎取外觀裝備「【巴耶克】服裝」和特殊裝備「刺客衣裝」的機會。活動由即日至1月10日23:59完結，玩家緊記把握機會完成任務。

《Monster Hunter: World》（MHW）今次「慘靜，恐暴，艷熱」（8星任務）這個活動的名稱其實已經講解了目標，就是在競技埸對恐暴龍、慘爪龍與炎妃龍進行大型連續狩獵。取得「賽努的發翔羽」後，與加工屋和武具屋NPC對話，觸發交貨委託，完成後可以獲得特殊裝備「刺客衣裝」和生產外觀裝備「【巴耶克】服裝」。

【Monster Hunter World攻略】全衣裝及全煙筒取得方法條件

外觀裝備「【巴耶克】服裝」（左）﹑特殊裝備「刺客衣裝」（右）

「刺客衣裝」功能

全新的特殊裝備「刺客衣裝」，見到這個名字和玩家對《刺客教條》的認識，可能會以為這是具有匿藏功能。其實「刺客衣裝」的效果是：部分的移動將變快，能快速隱藏氣息。在不被魔物察覺下給予重大的傷害後結束效果。「能快速隱藏氣息」是能在草叢﹑煙霧中快一點隱藏氣息，並不是不被魔物察覺。如果玩家穿上「刺客衣裝」在滅盡龍或炎妃龍等會主動發現玩家的魔物現前，還是會被攻擊。這絕對不是「隱身衣裝」的強化版。

信仰之跳！

「刺客衣裝」最主要的作用：型

「刺客衣裝」使用時機

「刺客衣裝」的效果時間達360秒，玩家可以在遊戲開始後就使用，利用移動加速效果，更快來到魔物身處地區。不過，更重要的是「刺客衣裝」的第一擊傷害加乘，在不被魔物察覺下，第一擊能造成1.5倍的傷害，傷害效果發動後，衣裝將會結束。多段特殊招式，例如太刀的兜割和盾斧的超解，一整套攻擊都能吃到1.5倍傷害。不過「刺客衣裝」沒有隱藏效果，玩家最好在「追尾」時使用，如果已經被發現則要使用閃光彈再匿藏後才能發動1.5倍傷害。

眠爆﹑眠大劍掘起？

當「刺客裝衣」的效果公布後，不少玩家都想到眠爆﹑眠大劍三儲的最大化傷害玩法。可見，已經有很多玩家進行了實測，指睡眠時穿上「刺客裝衣」只會發動睡眠 2 倍傷害效果。而爆彈也只有「炸彈客」能增加傷害，所以眠爆﹑眠大劍對於「刺客裝衣」的配搭是不太可取的。較好的效果還是開埸第一下的「追尾」﹑中途閃光彈加煙霧／草叢隱藏，才能較容易發動1.5倍傷害效果。

【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新武器圖鑑（四）：輕弩、重弩、弓
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新武器圖鑑（三）：斬斧充能斧操蟲棍
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新武器圖鑑（二）：大鎚狩獵笛長槍銃槍
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新武器圖鑑（一）：大劍太刀片手劍雙劍
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新鑑定武器完整評測：屬性武器出頭天
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍防具 絢輝龍鎧羅γ系列評測
【MHW攻略】歷戰王絢輝龍攻略 高速20分鐘周回穩拿 6~8 虹報酬
MHW被外國modder將滅盡龍改成湯瑪士小火車　喜感滿分的驚喜
MHW特別生放送懶人包：ICEBORNE、歷戰王絢輝龍滅盡龍、巫師3合作
PlayStation Awards 2018得獎公布 MHW 勇奪4白金 即係賣幾多？
冬季《MHW魔物獵人：世界》季節限定活動「閃耀之宴」實施中
【MHW攻略】歷戰王冥燈龍 近戰遠攻打法心得&異種大型γ裝備評測
【MHW 攻略】地平線第三次合作 諾拉之深奧心得 亞蘿伊γ防具評測
【MHW】《魔物獵人：世界》Minecraft化　四個月砌出調查據點！
【MHW 攻略】歷戰王熔山龍防具「鑄島熔岩γ系列」性能評測
【MHW / Monster Hunter World】歷戰王熔山龍單人安定攻略法
【MHW 攻略】歷戰王炎妃龍防具皇后γ系列性能評測 ：混裝神器？
【MHW攻略】歷戰王炎妃龍 5分鐘炸爆 有擴散無懦夫 （有片）
【TGS 2018】MHW新情報 歷戰王炎妃龍、熔山龍、地平線新合作活動
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。