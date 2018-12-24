【MHW攻略】歷戰王絢輝龍防具 絢輝龍鎧羅γ系列評測

【MHW / Monster Hunter World攻略】每次歷戰王都是連同新的gamma / γ系列推出，當然今次歷戰王絢輝龍（爛輝龍）也不例外，現在就為大家送上絢輝龍鎧羅γ系列的性能評測。

絢輝龍鎧羅γ系列性能：

頭 強化持續LV2 昏厥耐性LV1 ③①①

身 匠LV2 挑戰者LV1 ①

手 匠LV2 體術LV1 ①

腰 超會心LV1 弱點特效LV1 ③

腳 挑戰者LV2 熱傷害無效LV1 ③①

注意今次製作素求遠比之前的歷戰王防具來得高，製作全套共需要35個「帝王金塊」；完全破壞大角時任務報酬必定取得一個（未知剝取和掉落物會否有帝王金塊，筆者暫時沒有拿到），調查結束時結算報酬可取得1~3個不等。如果運氣很差每次結算都只得1個，就需要完成18次絢輝龍調查才可造滿一套防具。

技能豪華卻難配搭

如果單看技能數量和洞數，絢輝龍鎧羅γ系列不算特別優勢，平均總技能等級和原本alpha及beta版相比只是相同甚至略低一點。手的匠2體術1再有1洞技能等級達8，但是體術對近戰武器的效益很低，必備體術的弓又不用匠，一整個微妙。另一方面，自從騰龍（貝希摩斯）套裝出現後，很多吃斬味的武器都轉了走騰龍4件的達人藝（會心時不消耗斬味）路線，使得匠出場的機會減少（仍記得MHW早期經常用匠配合角龍武器的白斬剛刃呢）。當然匠仍然是一個很強的技能，因此如果有刷開爛輝龍，金塊有多時不妨造一套備用。如果說gamma版和原版最大不同，就是沒有了「屬性解放/裝填擴充」，即使是有隱藏屬性的武器，也可以不受影響地使用無擊。

自從有了騰龍以後，幾乎只要不知道配什麼時就塞騰龍進去...

再見心靜自然涼～

直感來看超會1弱特1再有3洞的腰很易配搭；頭部強化持續LV2（昏厥耐性當是贈品吧）再有3個洞，對於蟲棍和充能斧能依賴強化狀態的武器也是很好的選擇。而腳則可能是整套裝備中的最大亮點，帶有「熱傷害無效」技能，而且還有不錯的挑戰者LV2和大量飾品洞，自此可以將心靜自然涼護石放回倉庫去了。