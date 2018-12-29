《幪面超人鎧武》舞台劇明年三月公演　久保田悠來擔綱主角

平成年間的假面騎士（幪面超人／拉打）系列第一個舞台劇作品即將誕生！舞台劇「《假面騎士斬月》-鎧武外傳-」將在明年三月公演。

平成年間的假面騎士系列第一個舞台劇作品即將誕生！舞台劇「《假面騎士斬月》-鎧武外傳-」將在明年三月公演，主角是在《假面騎士鎧武》中登場的其中一位騎士‧假面騎士斬月，由 TV 版中演出斬月真身‧吳島貴虎的演員久保田悠來繼續擔綱，而參加過《假面騎士鎧武》劇本的虛淵玄也會成為舞台劇的系列原案與監修。

久保田悠來將繼續飾演舞台劇中的吳島貴虎（Gamebase）

《假面騎士鎧武》是跨越 2013、14 年間的假面騎士系列作，故事中的吳島貴虎擔任開發澤芽市的企業「世界樹集團」中研究部門的主管，經由 Crack 發現海爾冥界森林，並且將果實所形成的「定鎖種子」實際運用開發成量產型盔甲。貴虎是個不擇手段必須達成自己目標的男人，與身為鎧武卻孩子氣的紘汰站在對立面，是故事中比較接近「大人」的存在。這次改編成舞台劇，將要把故事中未曾著墨的部分寫成全新的腳本演出，會是一部深刻描寫人性的戲劇，接下來到公演前將會持續解禁情報，喜歡這個系列的朋友們還請繼續追蹤後續消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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