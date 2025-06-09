《百變小櫻展》魔法美術館登陸香港｜重溫魔法奇蹟揭開童年序幕

《百變小櫻》魔法美術館登陸香港｜《百變小櫻Magic Card》這部經典動漫作品，自面世以來便以其獨特的魔法世界、引人入勝的故事情節以及深入人心的角色，深深烙印在無數觀眾的童年記憶中。由日本知名創作團體CLAMP所繪製，這部作品不僅僅是一套漫畫，更是一場關於成長、勇氣與友誼的魔法之旅。如今，為慶祝漫畫連載25週年，「百變小櫻展 - 魔法美術館」亞洲巡迴展終於來到香港，作為整個魔法旅程的終點站，勢必將再次掀起一股「小櫻熱潮」 。



魔法少女的誕生：小櫻與古羅卡的奇幻冒險

《百變小櫻Magic Card》故事圍繞著一位四年級的小學生木之本櫻展開。原本平凡無奇的生活，卻在一次偶然的機會中，她打開了家中書庫裡一本神秘的書，意外釋放了封印在其中的「古羅卡」並喚醒了守護者「基路仔」 。自此，小櫻肩負起尋回散落各地的古羅卡的重任，成為了「庫洛魔法使」。她與基路仔、以及後來出現的李小狼、大道寺知世等同伴們，共同經歷了一系列充滿挑戰與驚喜的魔法冒險。

作品的魅力不僅在於其華麗的魔法招式和精彩的戰鬥場面，更在於對角色情感的細膩描繪。小櫻的善良、勇敢，知世的溫柔、支持，小狼的傲嬌與成長，都讓觀眾產生強烈的共鳴。CLAMP老師標誌性的畫風，將每個角色塑造得栩栩如生，其精緻的服裝設計更是作品的一大亮點，每一套小櫻的戰鬥服都充滿巧思，展現了知世對小櫻無盡的愛與創意 。這份純粹的童真與友情，是《百變小櫻Magic Card》能夠歷久不衰，成為跨世代經典的重要原因。

百變小櫻展：魔法美術館香港站

「百變小櫻展：魔法美術館」香港站將帶粉絲進入沉浸式魔法世界。展覽核心「迷宮原畫區」將分前期（7月5日至7月31日）和後期（8月1日至8月31日）。

另外，因為很多展區內容仍未公布，記者希望如日本及馬來西亞展同樣展示多款1:1小櫻服裝，讓粉絲近距離欣賞精美服飾，以及3m高的基路仔或會在今次香港展出。

「咭牌的房間」：卡牌的秘密世界

多款小櫻服裝的1:1實物

展覽詳情

「百變小櫻展：魔法美術館」將於2025年7月5日至2025年8月31日在旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena舉行 。

👉發售詳情 期待往後公布！