【PS4】《FIGHTING EX LAYER》中文版 明年5 月更新內容公開

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【PS4 FIGHTING EX LAYER 繁中版】H2 Interactive 宣布，於 PS4 平台正式發售 ARIKA 的對戰格鬥遊戲《FIGHTING EX LAYER》繁體中文版，並同時公開了至 2019 年5 月未來更新內容。

《Fighting EX Layer》是由 ARIKA 所開發，繼承《EX》系列的對戰格鬥遊戲。可操作前作登場的 15 名角色，同時享受用 Unreal Engine 4 新設計的角色和背景。已經購買遊戲的玩家，只要下載今日發布的免費更新，即可享受繁體中文遊戲內容。

（Gamebase）

《Fighting EX Layer》未來更新內容

追加角色發布

將預定追加 3 名角色，其中 2 名角色為免費提供，1 名角色是收費提供。免費追加角色中 1 名是將於明年 3 月末發布，剩下的角色是將於明年 5 月末追加。

追加更新

將於明年 1 月初，適用在日本啟動的街機版的修正內容、更新一部分的技術與系統調整。將於 2 月中旬更新追加音樂等的補丁。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【MHW攻略】《刺客教條》聯乘！獵人穿「刺客衣裝」暗殺魔物？！
任天堂Switch遊戲新春大平賣！孖車、FIFA19、ARMS七折優惠
【Switch】《Cytus α》將於19年4月開售　逾200首曲目新登場
《幪面超人鎧武》舞台劇明年三月公演　久保田悠來擔綱主角
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。