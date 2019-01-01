【PS4】《FIGHTING EX LAYER》中文版 明年5 月更新內容公開

【PS4 FIGHTING EX LAYER 繁中版】H2 Interactive 宣布，於 PS4 平台正式發售 ARIKA 的對戰格鬥遊戲《FIGHTING EX LAYER》繁體中文版，並同時公開了至 2019 年5 月未來更新內容。

《Fighting EX Layer》是由 ARIKA 所開發，繼承《EX》系列的對戰格鬥遊戲。可操作前作登場的 15 名角色，同時享受用 Unreal Engine 4 新設計的角色和背景。已經購買遊戲的玩家，只要下載今日發布的免費更新，即可享受繁體中文遊戲內容。

（Gamebase）

《Fighting EX Layer》未來更新內容

追加角色發布

將預定追加 3 名角色，其中 2 名角色為免費提供，1 名角色是收費提供。免費追加角色中 1 名是將於明年 3 月末發布，剩下的角色是將於明年 5 月末追加。

追加更新

將於明年 1 月初，適用在日本啟動的街機版的修正內容、更新一部分的技術與系統調整。將於 2 月中旬更新追加音樂等的補丁。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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