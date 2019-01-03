Switch《勇者鬥惡龍XI》艾瑪／漢夫利／瑪雅三大角色聲優情報公開

日本Square Enix之前在PS4／N3DS等平台上市，如今也將於2019年推出Nintendo Switch移植版的《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光S》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），官方特地公開本作新一波配音聲優的最新情報要給玩家們知道！

《勇者鬥惡龍XI尋覓逝去的時光S》（gamebase）

在這次的Switch移植版中，與之前PS4／N3DS版的最大差異，就在於將會加入數字系列首次的聲優配音演出！而繼官方之前宣布將會收錄「內田真礼」（飾演：薇若妮卡）、「雨宮天」（飾演：雪妮雅）、「小清水亞美」（飾演：瑪爾蒂娜）、「內山昂輝」（飾演：卡繆）、「小野坂昌也」（飾演：施維亞）、「麦人」（飾演：羅）與「小山力也」（飾演：克雷格）等遊戲主角們的配音之後，在這次介紹中，官方再度宣布三名新角色配音聲優情報要給玩家們知道！

在這次官方所公開的三名配音聲優方面，將會邀請「川澄綾子」（飾演：主角的青梅竹馬兼老婆「艾瑪（エマ）」）、「杉田智和」（飾演：鬥技場的假面冠軍「漢夫利（ハンフリー）」），與「水瀬いのり（水瀨祈）」（飾演：夥伴盜賊卡繆的妹妹「瑪雅（マヤ）」）參與配音演出！有興趣的玩家們，也可以趁現在先到官網參加官網的新年開運抽籤，將可以欣賞到包含這三名新角色在內所有聲優們的運勢語音試聽，玩家們不妨現在就趕快來欣賞確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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