《龍之谷》開發者全新RPG《Hundred Soul》手遊1月17日雙平台推出

韓國Hound 13自家開發製作，預定於2019年在韓國手機平台上推出營運，預約註冊活動也自1月2日即日起正式在官網展開的手機新作《Hundred Soul～The Last Savior～》，宣布將決定於2019年1月17日起正式在韓國Google Play／App Store推出上架！

《Hundred Soul》為一款過去曾擔任人氣線上遊戲《Dragon Nest 龍之谷》開發統籌指揮的「Park Jeong-Sik（박정식）」全新製作，主打高動作性與精緻畫面演出，讓玩家們來操縱角色攻略關卡，使用各種華麗動作招式來與各式各樣的怪物進行對戰的手機動作RPG。而且為了強調遊戲內的動作性操作樂趣，還特地將一般手機遊戲常見的自動戰鬥拔除，讓玩家們可以透過手動操作更加融入遊戲世界觀與戰鬥樂趣！

而官方也表示，隨著這次韓國版的上市時間決定，目前也正在進行全球國際版的推出規劃，至於確實推出時間，則還有待官方後續更進一步發表。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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