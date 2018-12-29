《The Abyss ＆ The Dungeon》手遊明年2月推出　即日起預約登錄

Tojoy Game 宣布，預定於 2019 年 2 月中旬在日本 iOS／Android 等手機平台推出一款新作遊戲（アビスダンジョン），並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

《The Abyss ＆ The Dungeon》作為一款玩法簡單，並收錄豐富遊戲內容讓玩家們體驗的放置型 RPG 遊戲。在遊戲中，玩家們可以透過豐富的裝備與技能組合打造自己最強的角色，並召喚最多三隻寵物夥伴與自己一起組隊前往戰場，進入迷宮深處尋找各種聖遺物，展開最刺激有趣的迷宮討伐攻略挑戰！

（Gamebase）

而且在本作中，除了支援單人闖關之外，還將會支援玩家與朋友一起協力合作的共鬥模式，加上大規模的多人數公會戰與公會頭目、公會技能等線上社群互動機制，也讓遊戲的趣味性更加提升豐富許多！至於在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數贈送各式各樣的好康特典讓玩家們領取使用；例如預約 10,000 人達成時，將會送出包括「金幣（コイン）」ｘ1,000,000、「鑽石（ダイヤ）」ｘ500、「錬金値」ｘ10,000 等豐富特典，玩家們可別錯過領取！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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