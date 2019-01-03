《東京SOS》機械哥斯拉3式機龍〈改〉　史上最霸氣模型有幾正？

【MFS-3 3式機龍〈改〉 哥斯拉】荷里活電影《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）將於2019年內上映，而日本方面這條巨獸的熱潮幾十年來從未減退，玩具商青島文化最新就公布會推出來自舊電影《東京SOS》的「MFS-3 3式機龍〈改〉」機械哥斯拉模型，金屬感和壓迫感完勝過去所有哥斯拉玩具！

《哥斯拉 X 魔斯拉 X 機械哥斯拉 東京SOS》（ゴジラ モスラ メカゴジラ とうきょうエス．オー．エス）是2003年的日本電影，看片名相信大家都估到內容的9成，而在這部作品中人氣最高的，肯定是全身金屬的型爆機械哥斯拉「MFS-3 3式機龍〈改〉」。背部推進器、手部裝甲、胸部飛彈、肩膀火箭炮等等，大量武器和配件，如此有型的設計當然是玩具化佳品。

來自2003年《哥斯拉 X 魔斯拉 X 機械哥斯拉 東京SOS》的機械哥斯拉3式機龍〈改〉新模型，金屬感非常有霸氣！

機械哥斯拉原創者監製

今次青島文化將於2019年4月推出的這個新模型，就完美重現機械哥斯拉的所有細緻設定，連於故事中和哥斯拉大戰後留下的面部傷痕都一絲不苟，能造出原著中的暴走狀態，而且完成品高約240mm，非常有氣勢！更重要的是這款模型由西川伸司監製，熟悉哥斯拉系列的朋友，一定知道西川伸司就是3式機龍〈改〉的設計者，如此信心保證，雖然模型索價達9,800日圓（約700港元），但粉絲們都必定會搶購吧？

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