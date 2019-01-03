KERORO 軍曹20週年 ケロロ Robot UC 向 獨角獸高達 致敬！

KERORO軍曹在香港曾經hit爆，轉眼今年就20週年，BANDAI將推出「ケロロ魂」系列機械人完成品系列，包括Keroro Robot UC／Tamama Robot UC。雖然新作並非KATOKI設計，但BANDAI一樣加入了獨角獸高達和報喪女妖的元素，更可三段變型，比獨角系列高達更多玩法。

Keroro Robot UC的確跟Gundam UC（Unicorn）無關，也不是Katoki Hajime手筆，其UC代表Ultra Cool；兩款玩具由BANDAI推出、且Keroro動畫本身就由高達廠Sunrise繪製，自然沒有「抄襲」問題，官方圖片更攞正牌惡搞獨角獸和報喪女妖在動畫中的動作場面，好搞笑。

兩款玩具將於2019年5月推出，約售4800日圓（約$350）不算貴，但配件似乎好充實，分軍曹、二等兵等駕駛員，一部迷你的太空船，可以安裝在機械人頭上當作駕駛倉。UC機械人真的如獨角獸高達一樣，手腳可以拉長「爆甲」變身，加上迷你太空船上的武器可逐少或全部安裝上去，足足可玩3段變型。

意像明顯來自Unicorn Gundam的KERORO Robot UC。

ケロロ Robot UC 有三個形態

+ 16 + 15 + 14

Tamama Robot UC一身黑色，加上巨爪手和炮手，一睇就知在映射報喪女妖高達。

Tamama Robot UC的玩法一樣，都有三個形態。