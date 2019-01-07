網友合力協助《Minecraft》玩家找回失聯多年的好友

【Minecraft Reddit 尋 失散朋友？】遊戲的旅程中都碰到了不少同好，一起打造了不少讓人難以忘懷的體驗，但也因遊戲的壽命走到了盡頭，或是現實人生開始出現各式各樣的事件進而失聯。近期這類體驗成了 Reddit 上的熱門話題之一，因為有位玩家分享自身的經驗而引起了不小的共鳴。

該位玩家表示自己曾經每一天都相當期待回到家與一位好友一同在《Minecraft》裡合力建造城市，但該位好友卻在 6 年前沒有留下任何訊息便消失，讓他自此喪失了繼續遊玩和建造城市的動力，而近期看到了當時的作品紀錄照更是讓他感傷，便上來 Reddit 分享自身的經歷和感慨。

雖然只是個感慨發言，但或許是因為不少玩家都有類似的體驗，進而協力展開搜索，嘗試靠著一個 ID（WouldYouKindly1） 為這位玩家找回其失聯多年的好友。網友除了前往各個《Minecraft》相關社群和網站尋人外，也嘗試前往其他遊戲搜尋是否有同樣 ID 名稱的玩家。

在玩家各種資訊交流和討論的狀態下，這篇貼文的熱度成了 Reddit 上的焦點之一，進而讓 WouldYouKindly1 見到了這篇貼文而前來回應。WouldYouKindly1 先表示自己確實就是大家在尋找的玩家，並向 Roland（發文玩家）致歉，說明自身因為當時有太多事情要處理而沒有時間上線，應該留下些訊息解釋而不是一聲不響的消失，希望 Roland 能夠原諒他。

WouldYouKindly1 也說道自身也相當懷念過去一起在《Minecraft》內打造萬物的時光，而現在也有相當自由的時間，希望可再次與 Roland 一同踏上創世神之旅。就後續的 Reddit 貼文資訊來看，兩位玩家已透過 Skype 取得連繫，整體來說還真是個讓人意想不到的美好結局，各位看完後是否也想尋找失聯許久的老戰友了呢？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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