單機改Save都犯法、金手指不再？日本修改「不正競爭防止法」

日前日本修定「不正競爭防止法」，以後在日本「改save」以至「散布改save工具」等均屬違法，違者最高可處罰500萬日圓及監禁5年。

日前日本修定「不正競爭防止法」，主要修改部分為其中的「技術限制手段」一段，將「資料（記錄在電磁記錄中的訊息）」（データ（電磁的記録に記録された情報））也納入保護範圍內；同時也擴大了「不公平競爭」的定義，轉讓相關內容又或提供相關服務等亦屬違法。

如果法例一改，以後就算改save自用也犯法，金手指絕跡。

是次主要修改部分為「不正競爭防止法」中的「技術限制手段」，將「資料（記錄在電磁記錄中的訊息）」（データ（電磁的記録に記録された情報））也納入保護範圍內；同時也擴大了「不公平競爭」的定義，轉讓相關內容又或提供相關服務等亦屬違法。法律條文不是我們這些一般人看的，說重點，公告列明修法之後，以下行為將會違法：



1. 散播、分享能修改遊戲存檔資料的工具或程式等

2. 在未經授權下販售、拍賣或張貼軟體的兌換碼、序號、金鑰等

3. 為他人修改遊戲存檔資料或改造遊戲主機等

違法者最高可被罰500萬日圓及監禁5年，而且屬於刑事罪行。

其實肯定是違法的盜版軟體多年來從未息止，因此有網友推測之所以突然作出如此改動並非因為版權或盜版問題，而是近來《Monster Hunter: World》（《魔物獵人:世界》）以及《Pokemon Let's Go》等人氣遊戲的完美存檔修改過份泛濫；由於這些遊戲中連線體驗佔很大比重，以修改過的存檔來進行連線遊玩或對戰等會構成不公平。

日本的主機改save服務早不是新聞，也許修例就是針對這些改save服務吧。

個人看法反作弊當然是好事，但是如果一刀切禁止一切修改和破解就肯定不理想。事關「破解」這回事本來就是一種技術開發，由當年破解主機、底板等發展出來的各種遊戲移植技術就是好例子。其次「破解」和「修改」本身也可以是一種玩法，適當地修改遊戲內容和參數來達到正常遊戲下無法體驗的玩法也是一大樂趣；看看Mod如此有趣就是一大力証（當然Mod和金手指不是同一回事，但重點在於「修改可以帶來趣樂」）。不過這只是從機迷角度發，法律角度如何看改save和知識產權等的關係又是另一回事了。

當然日本國內法律並不適用於日本以外地區；只是法例修改之下可以預期反作弊力度將會加強，如果將來用修改過的存檔玩日版遊戲，可能更容易被封鎖了。