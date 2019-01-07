動畫《電影阿松》劇場版有正式預告！六胞胎重回18歲的歷奇故事

【電影阿松 えいがのおそ松さん】預計將在 3 月 15 日於日本上映的劇場版動畫《電影阿松（えいがのおそ松さん）》，正式預告與正式的主視覺海報今日總算解禁。主視覺由角色設定‧淺野直之老師描繪了身處同一個空間的 18 歲及 20 歲的六胞胎們，還有在他們所不知道的天空中掉下的書桌。

預告中以六胞胎的高中畢業典禮做為開場，20 歲的六胞胎不知怎的踏進了不可思議的世界，於是跟 18 歲的自己相遇了。劇場版故事描述，六胞胎去參加高中同學會之後，深深感受到自己的不成熟，而終於開始思考現實問題，但乘着酒力就這樣不知不覺的睡着。醒來之後六胞胎卻發現他們的房間似乎微妙的不太一樣，為了證實「這究竟是不是過去的世界」的猜測，六胞胎打算去找 18 歲的自己確認看看。

《電影阿松》（gamebase提供）

按圖率先看《電影阿松》！

+ 8 + 7 + 6

本作將於 3 月 15 日在日本正式上映，目前已發售兩彈預售票，第三彈將從 1 月 11 日在預定上映的戲院販賣。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO