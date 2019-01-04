宮崎駿神作《風之谷》　秘聞久石讓「奄尖」連條蟲都要搵人配音？

【風之谷 王蟲 配音】香港過年電視台經常播周星馳電影，而日本也有類似習慣，不過就以播動畫大師宮崎駿作品為主。而今年其中一套重播的就是《風之谷》（風の谷のナウシカ），當年在香港也極受歡迎的經典。說到此作一直也有一個謎思，到底在電影中擔當重要角色的巨蟲「王蟲」，其驚人的叫聲是怎麼造出來？近日當地傳媒就為大家解畫。

1984年上映的《風之谷》（風の谷のナウシカ）絕對是宮崎駿及吉卜力工作室殿堂之作，至今仍是不少人的童年回憶。故事講述女主角小木蘭（ナウシカ）探索大自然奧秘及搶救生命、阻止戰爭的歷險，當中包含了大量宮崎駿拿手的環保及反戰意識，劇情十分動人。當年香港版就找來「肥姐」沈殿霞、陳慧嫻、黃霑、岑建勳等紅星配音，而在故事中非常重要的巨蟲「王蟲（オーム）」就只會發出怪聲，但大家別以這個聲音是隨便弄出來，其實大有來頭！



日本電視台很喜歡在過時過節重播宮崎駿作品，今年新年就選了《風之谷》。

布袋寅泰以結他配音

日本傳媒近日為大家揭開這個謎題，話說當年《風之谷》同樣由宮崎駿的好拍檔久石讓操刀電影配樂，而音樂大師就認為如此重要的巨蟲，其聲音應該要像「結他般悲鳴」，於是便找來日本殿堂級結他手布袋寅泰幫手，錄製「王蟲」的叫聲。這件事其實布袋寅泰本人曾在Twitter提及過，但已經是2011年的事，當時也引起網上一陣熱烈討論，久石讓竟然認真到連這種聲音都要請如此重份量的高手製作，實在是令人意想不到的趣事。

布袋寅泰成名多時，也曾來過香港開演唱會，相信大家沒想到他會用結他幫王蟲配音。