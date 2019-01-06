《川柳少女》重本製作動畫化　詩句對白考起聲優花澤香菜？

輕鬆溫暖的漫畫《川柳少女》，自推出以來一直極具人氣，近日宣布將會動畫化鐵定2019年4月播放，而女主角白雪七七子更會起用炙手可熱的女聲優花澤香菜擔正，要演繹一個凡事均用詩句去表達的少女，就算對經驗豐富的花澤香菜來說也是一項大挑戰。

由五十嵐正邦創作並於《週刊少年Magazine》連載的漫畫《川柳少女》，2016年推出以來人氣不斷上升，大家都認為好快會動畫化，結果官方就鐵定於今年4月實行，更找憑《我的妹妹哪有這麼可愛。》黑貓一角走紅的花澤香菜擔任女主角白雪七七子之配音，粉絲均大表期待。《川柳少女》故事講述口齒不伶俐的白雪七七子最愛寫「川柳」，即是日本稱為「575」的詩句，而她基本上所有事情都會以詩句來表達，其後遇上別人眼中的不良少年毒島英二，圍繞她們在文藝部生活的日常，屬於輕鬆小品。



由五十嵐正邦所創作的漫畫《川柳少女》TV動畫鐵定2019年4月放送，到底花澤香菜如何演繹這部青春戀愛物語？

現年29歲的花澤香菜是當紅聲優，出道多年除了《我的妹妹哪有這麼可愛。》黑貓外，其聲演過的著名角色還有《茶煲情緣To LOVE》的結城美柑、《化物語》千石撫子、《無頭騎士異聞錄 DuRaRaRa!!》園原杏里、《零度戰姬》拉娜、《命運石之門》椎名真由里、《監獄學園》綠川花等等，動漫迷一定不會陌生。不過今次《川柳少女》卻考起她，因為作品中幾乎所有對白都是詩句，白雪七七子的說話方式也十分特別，花澤香菜表示由於漫畫原作是沒有「聲音」，她需要摸索如何演繹詩句的心境，希望努力練習後，不會令原作粉絲失望，請大家期待動畫的播出。另外動畫版將由《異世界食堂》的神保昌登做導演，作畫總監則是其好拍檔橋本真希，相信作品會有一定保證。