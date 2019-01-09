《Another Eden：穿越時空的猫》國際版開放事前登錄！

WFS 出品、由加藤正人主筆劇本及演出、來自日本的手機遊戲冒險RPG《Another Eden：穿越時空的猫》國際版終於決定在 2019 年年初發佈了！本作將支援英文、韓文、繁體中文等語言。

本作品日本版於 2017 年 4 月 12 日發佈，至今已突破 600 萬次下載量。《Another Eden：穿越時空的猫》是一部穿越時空到古代、現代、未來，前往世界各地旅行冒險的角色扮演RPG遊戲。費盡千辛萬苦穿越時空四處冒險的最後，阿爾德等人所抵達的「另一個伊甸」究竟是……？

玩家可體驗流暢自如的地圖切換移動，以及指令戰鬥與即時戰鬥並行的遊戲系統。除此之外，角色劇情、養成等等，遊戲的耐玩要素之多，亦是本作品的最大特徵。



官網開放、事前登錄獎勵公開！

官方宣布將在世界 8 個國家及地區推出。即日起可至 App Store、Google Play、官方 Facebook 進行事前登錄。當事前登錄人數突破 15 萬，官方將贈送一張「米悠（★4等級）」兌換券，「公主的祈禱碎片」』之好康事前登錄加碼活動亦同時實施中！

在官方網站上，除了宣傳影片之外，亦公開了包含角色的主視覺美術、遊戲資訊、角色介紹等等。欲了解更多遊戲訊息，請至官方網站查詢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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