《魔法禁書目錄》iOS / Android 手遊 「幻想收束」年內推出

【魔法禁書目錄-幻想收束 手遊】由 鎌池和馬 編寫的輕小說、近木野中哉 作畫、日本動漫作品《魔法禁書目錄》至2013年推出後人氣未減，遊戲開發商SQUARE ENIX日前宣布，將於2019年推出 iOS / Android 手機遊戲作品「幻想收束」。

官方網站、Twitter 啟動

SQUARE ENIX日前突然宣布，將推出以《魔法禁書目錄》為主題的手遊作品「幻想收束」（とある魔術の禁書目録 幻想収束 ），其官方網站及Twitter已經正式啟動，並有首段宣傳片公開發放；可惜在片段中未有更多有關gameplay及其他相關資料，只確定作品第一至第三季角色將會登場，而在官方Twitter上已有部分遊玩動作影片參考。

魔法禁書目錄 / とある魔術の禁書目録 將於2019年推出手遊作品「幻想收束」

魔法禁書目錄 幻想收束 手遊 登場人物一次睇晒

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主角「上条當麻」必殺技片段

土御門元春 必殺技

白井黑子 必殺技

《魔法禁書目錄 幻想收束》預計2019年內推出。