評測 HiRM 迷惘高達 異端紅 平貨入得過！超好扭 Metal Build細節

HiRM 迷惘高達紅 異端紅鋼彈（Hi-Resolution Model 1/100）推出已有一定日子，近日市面有批平貨，早前筆者就買了一盒，親手證明這系列究竟抵唔抵買；最後我以一晚時間完成了這套有MB細節、MG級尺寸的高達，即睇report。

見劈價買來玩．有驚喜

HiRM 1/100 迷惘高達紅 異端 Gundam Astray是模型 Hi-Resolution Model 系列新作，依舊以含金屬配件預製骨格，配以模型組件自組外甲的玩法發售，售價原定為14,040日圓，未推出前蠻多人留意的，但最終在香港卻賣得不好，現時市面只售$699左右，筆者最前聖誕長假就入了一盒，4小時光速完成，發現它是意想不到的好物！可動、重量感、細節、上色真的可以跟Metal Build 異端紅一戰，真心推介。

原來HiRM 三代作品（巴巴托司／Wing／紅迷）都是度身訂製全新的預製骨架。 預製內骨架加速進度 成套模型一晚起貨 筆者在23號晚開始，一開盒就見到整個已經完成，有使用螺絲、金屬關節、少量金屬甲的預製骨架，單是這個骨架，已經可以節省1日的模型製作時間。之後我簡單的完成了手、腳、身、頭部等外甲，一片片安裝上去，最後再組裝背包、虎徹刀、光束槍，以為要2日，最終3個小時已經完成整盒HiRM 1/100 迷惘高達紅。最後我再用電鍍銀筆及原裝貼紙再做點修飾，超輕鬆一晚K.O.。

前臂可180度摺合，白色的前臂裝甲有連動。（鍾世傑 攝）

腰可左右前後彎曲，且相當紮實（鍾世傑 攝）

HiRM 迷惘高達紅的原創細節，腳板就像穿了草鞋的武士，腳姆公可獨立扭動。（鍾世傑 攝）

大腿背面有金屬零件（鍾世傑 攝）

股關節駁大腿位置是可以旋轉，增加扭動幅度。（鍾世傑 攝）

未完成、未擺甫士的HiRM 迷惘高達紅，雙膊太橫，手又粗。（鍾世傑 攝） 先天肉厚 要擺姿勢才會型仔 其實HiRM上一作Wing Zero EW已經不太好賣，問題就出在HiRM系列分成骨肉兩層的設計、先天肉厚，現時高達主流是model身型，完全是背道而馳。今次模型部門在選角上就有思考過，紅迷本來就剛陽味十足，粗壯一點也不成問題，不過記者覺得一雙手臂又確實是太粗，而且雙膊要做雙重關節，非常之橫，我將半完成的迷惘紅來個「Ka企」，真的有點中伏感覺。

很多人認為699買模型不值，其實錯了，現是有specail coating的MG限定，都要賣$700，這款HiRM有局部特別上色，又有預製骨架，其實抵。 （鍾世傑 攝）

雙手粗有雙手粗的擺姿態方法，事在人為。 （鍾世傑 攝）

多得金屬腳板，單腳站立也非常穩固。 （鍾世傑 攝）

「咁遲先出report，我土下座。」 （鍾世傑 攝）

（上）手腳有部份裝甲施加了雷射細紋雕刻（中）胸口的黑色裝甲有預塗金屬油，令身感覺像MB合金玩具。（下）大腿的多種layer非常好看，有啞色又有光澤specail coating。（鍾世傑 攝） 特殊塗裝．消光令面多層次質感 另一令我加分是BANDAI在HiRM 1/100 迷惘高達紅身上用了新上色、雕刻技術，它的白色、深黑色膠料，出廠時已加了specail coating，跟上了光油無分別。而一部份白件就改用啞色，甚至以雷射雕刻了日式盔甲雕花，而骨格上的紅色，更有3種層次感。

上半身的多種層次、質感成形，令到HiRM 迷惘高達紅有別一般模型的質感，同事甚至以為是合金玩具。（鍾世傑 攝）

這個頭雕，筆者只用marker畫了兩條「鬍鬚」，眼睛及其他部份都有預先塗裝、分件。（鍾世傑 攝）

HiRM的虎徹刀被批評只有刀刃用電鍍銀，其他細節不是電鍍金，但其實不反光的磨沙金色細節，才更有真實感。（鍾世傑 攝）

光束步槍的無縫分件法細緻，可輕鬆地做到金屬油分色，不過今次試玩要攻素組，只用電鍍筆加細節，將來拆開再噴。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

個人認為如果不是BANDAI濫出「紅骨」：RG/HG/MG/MB/PG……這款模型絕對會有更多人支持。如果你認為Metal Build紅迷賣二千太貴，想「素組」幾個小時就有MB級數的上色、重量感和可動性，以現時HiRM 1/100 迷惘高達紅的市價，是絕對抵玩的。 絕結：市面太多紅迷．但呢隻真係抵玩