《魔獸世界》玩家自組五種坦職成功挑戰15層「幽腐深窟」

【魔獸世界 PC Game】由補師、坦克與DPS所打造的鐵三角環境一直以來都是《魔獸世界》（World of Warcraft / WoW）的基本概念，但如果嘗試跳脫這項鐵三角的設計用全坦克的概念去挑戰高難度5人副本，是否也能順利成功呢？近期便有五位玩家嘗試了這項挑戰，以聖騎士、德魯伊、死亡騎士、惡魔獵人與戰士全員以坦克天賦組成的戰隊去突破15層難度的「幽腐深窟」。

根據挑戰成員的解說，德魯伊與聖騎士負責協助治療和控場，前者可運用「休眠」與「糾纏根鬚」控場，後者則可透過「復仇之盾」來中斷敵人施法；「幽腐深窟」為物理傷居多的副本，因此他們決定讓戰士擔任主坦位，負責對應物理傷害為主的地城機制，死亡騎士與惡魔獵人則是負責對應魔法傷害為主的機制，同時透過各自的技能來協助拉怪。

尾王便讓戰士透過「英勇投擲」擊殺小怪觸發「勝利衝擊」解決治療不足的問題（gamebase）

他們也表示這樣的組合去挑戰高難度的傳奇難度地城確實有着續戰力上不足的問題，但這項難關可透過善用各個職業的天賦和特性來化解，像是尾王便讓戰士透過「英勇投擲」擊殺小怪觸發「勝利衝擊」解決治療不足的問題。而他們多次嘗試和討論後，認為這類行的組合應可應付多數的高難度地城，但若碰到了需要消除Debuff的狀態時恐怕就會陷入無解的僵局。

至於為何沒有選擇釀酒武僧，他們則表示並沒有覺得這個坦職不好，單純只是身邊沒有使用這項職業的朋友而已。他們也補充說道除了當前這項組合外，他們也正在實驗兩個聖騎坦的組合，一位支援治療，令一位則是擔任傷害輸出的位置，嘗試尋找更有效率的五坦玩法。各位若也想嘗試看看突破鐵三角定律，不如也來嘗試他們的玩法，或是也來與好友一同尋找其他的可能另類組合吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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