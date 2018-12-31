Monster Hunter World 獅子王 魔物獵人惡戰Lion King 辛巴降臨？

遊戲動漫
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【Monster Hunter World 魔物獵人：世界】打《Monster Hunter World》（魔物獵人：世界）的炎妃龍太多打到厭？繼湯馬士小火車後，神級modder再創一個全新MOD：迪士尼電影《獅子王》（Lion King）主角 辛巴 降臨！

PC版獨有MOD

《Monster Hunter World》自有PC版以後，一直都有玩家自製改版，加入自己喜愛的角色包括動漫、遊戲及各個IP角色令遊戲更好玩，而PC平台遊戲改動遊戲資料更方便，亦成為modder最愛發表改game之地！而繼上次「湯馬士小火車」變身魔物後，這位外國modder 「UberGrainy」亦將動漫角色放入MHW中，這次就將迪士尼於1994年上映的森林之王《獅子王》（Lion King）內的辛巴（Simba）放入遊戲中！

獅子王降臨MHW？其實只是外國modder作品也！

外國modder UberGrainy於《Monster Hunter World》中加入的獅子王：辛巴，沿用1994年迪士尼動畫電影的成長版Simba造型，放入遊戲中成為「獄炎のライオン・キング。プライド・ランドの王」（地獄火之獅子王），竟然毫無違和感！另外，UberGrainy亦在介紹片段中，將出自同一手筆的湯馬士小火車 放於同一片段登場，來一次童年動漫大戰！

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另外片段更示範正式Gameplay，與歷戰王炎系龍打法非常接近！

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玩家可以透過以下網址下載PC版 The Infernal Lion King MOD試玩，但MOD改Game涉及風險，跟足安裝過程，小心處理！

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