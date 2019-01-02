【2018糞Game選舉】日本網站決出年度4大Kuso Game邊隻全年最伏？

遊戲動漫
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【2018糞Game Kuso Game 選舉】2018年過去，宅民雖然玩過不少好Game，令人失望的KUSO / 糞Game 總有機會遇上，有日本網站每年選出年度KUSO遊戲大賞，日前選出2018年「年度四強」，更會從中選出最KUSO遊戲！

日本「クソゲーオブザイヤー」網站自2004年起，每年都會選出年度最佳ACG作品，同時亦會選出年度最差作品（糞作），日前網站公布2018年入選年度Kuso Game / 糞Game名單，共有4套作品候選全年Kuso Game亦會解釋上榜原因，另外更有3套作品正在審議中！

RPG Maker Trinity

由角川遊戲（Kadokawa Games）於2018年11月推出的PS4 / Switch《RPG Maker Trinity》，以玩家自行設計角色扮演遊戲吸引玩家，但據網站編集委員會解釋遊戲最大問題是介面極之難用，令玩家在製作RPG遊戲過程中經常操作錯誤，玩家需要長時間製作遊戲令作品出現大量bug，而這些bug更可以導致操作《RPG Maker Trinity》時出現停頓甚至「死機」強制終止遊戲！

《RPG Maker Trinity》概念雖好，但太多bug又難用。

寶貝龍Cafe

由Marvelous製作、《牧場物語》之父 和田康宏 監修的《寶貝龍Cafe- 秘密龍與奇異島》（リトルドラゴンカフェ - ひみつの竜とふしぎな島 / Little Dragon's Cafe）於2018年8月推出，以管理一家小餐廳為主的遊戲，但網站指該遊戲「沒有錢的概念」，收入與維持經營的資本經常不對稱，亦難以在遊戲中招聘員工，在遊戲中的冒險部分亦不能以地圖協助，遊戲的操控性極差；同時遊戲亦出現bug，當玩家經常出入Cafe時會造成遊戲不停搜尋，影響遊玩體驗。

新高達創壞者 New Gundam Breaker

BANDAI NAMCO 於2018年6月推出，以《機動戰士 高達》主題製作的Gunpla模型格鬥遊戲《新高達創壞者》（Newガンダムブレイカー / New Gundam Breaker），網站表示遊戲入榜的原因亦非常籠統，只是說網站編集委員會應為遊戲中組合高達模型來戰鬥的優點，在《新高達創壞者》中已經崩潰了，玩家亦不能享受新的遊戲系統帶來的遊玩性，亦未能吸引新玩家。

Horse Racing 2016

一款只在STEAM上推出的《Horse Racing 2016》，於2018年4月推出；但遊戲註明是「2016」，要等到2018年才推出PS4版本；雖然如此，遊戲在PS4推出並沒有加入更新元素，遊戲玩法單調，據網站解釋玩法只要按一個鍵控制跑馬速度，遊戲的畫面及貼圖亦停留於幾年前質素，而遊戲於PS4推出正式版但Bug亦非常多，網站表示完全看不出有任何遊玩意義！

「クソゲーオブザイヤー」網站亦推薦3款2018年推出的遊戲入選2018 糞Game榜，包括《FIRE PRO WRESTLING WORLD》（PS4）、Revenant Dogma（PS4 / Xbox One / Switch）及GEM CRASH（Switch 下載遊戲）。至於以上哪款遊戲將會成為2018年最伏遊戲，有待網站進一步公布。

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