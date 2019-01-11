【前乃木坂46一姐】若月佑美神秘返鄉下出席活動　最想去富士山？

前乃木坂46成員若月佑美日前以秘密嘉賓的身分參加了位於グランシップ的「2019靜岡市成人式 19+1人生第二章～大人になるってナニ？～」。作為今年靜岡市成人式與今年1月12日舉辦的「SDGs 推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」的合作環節，除了推廣即將舉行的活動外，在靜岡縣富士市出生的若月佑美，以當地人的身分出席這次成人式。此前，關於若月佑美會出席的消息可謂保密到家，出場的時候全場三千兩百多名「新成人」也報以驚喜的歡呼聲。

這次若月佑美除了推廣「TGC しずおか 2019」，也談到了自己從乃木坂46畢業後再次回到家鄉的感想。她還與主持人一同抽出兩名能夠獲邀參加TGC しずおか 2019的幸運得主。會後若月佑美接受媒體採訪，說到當初在靜岡的時候會喝自來水，來到東京雖然也會喝，但覺得水的味道不一樣，讓她印象相當深刻。提到以前沒什麼機會拍到富士山的照片，現在會因為工作關係前往靜岡，希望有機會能夠拍到！

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被問到有關即將參加「TGC しずおか 2019」，若月佑美表示自己能夠以當地人的身分站上TGC的舞台相當開心，希望能夠讓靜岡的女孩們透過看到TGC這個讓女生能夠閃亮的舞台受到一些激勵，希望能夠讓大家看到女性堅強的一面，並想着自己也要繼續加油那就更好了。最後被問到未來有什麼目標，若月佑美表示「希望讓更多人知道我的名字而必須更加努力，卸下乃木坂46的這個名號，在介紹自己時提到曾經當過偶像。在大家說到是不是乃木坂46而驚訝的時候，雖然很開心，但果然自己的知名度跟努力還遠遠不夠。為了能夠在說『我是若月佑美』的時候大家能夠『哇！是若月！』會更加努力下去！」

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