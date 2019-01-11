《LoveR》發售日延至白色情人節　DLC「白色學校泳裝」同步公開

日本 Kadokawa Games（角川遊戲）預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4 主機上推出，定價 7,980 日圓的戀愛模擬新作《LoveR》，官方正式宣布為了更加提升遊戲品質，提供玩家們更優質的遊戲體驗，因此將把發售日延後至 3 月 14 日推出。

同時，隨著本次發售日宣布延後，官方也另外發表，為了回饋等待本作許久的玩家們，將於 3 月 14 日遊戲上市發售後，推出 DLC「白色學校泳裝」（ホワイトスクール水着）讓玩家們下載使用，玩家們屆時可別錯過！

（gamebase）

《LoveR》為一款由日本知名遊戲開發者「杉山イチロウ」領軍的 SweetOne 所開發，知名漫畫家．插畫家「箕星太朗」擔任美術人設的戀愛模擬遊戲，玩家們在遊戲中，將可以在「Summer Days」（サマーデイズ）主線模式中飾演在高中二年級夏天與少女們相遇並戀愛的主角，針對遊戲中登場的六名各具不同特色的美少女來進行攻略，並在兩個月後的學園祭進行戀愛告白，與心儀美少女一起攜手前進。



而除了上述戀愛攻略主線「Summer Days」外，本作還加入了告白成功後讓玩家們可以與可愛女朋友一起開始戀人生活的「Lovers Days」（ラヴァーズデイズ）模式，並支援讓玩家們可以自由幫自己可愛女友盡情拍照的拍照模式，讓玩家們為自己這場甜蜜夏天戀情作出最完整的戀愛紀錄！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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