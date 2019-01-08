《輝夜姬想讓人告白》 情歌之王 鈴木雅之 操刀主題曲

【輝夜姬想讓人告白 動畫 主題曲】以赤坂アカ老師的漫畫原作改編的電視動畫《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》，主題曲決定請來有「情歌之王」美稱的鈴木雅之來操刀，曲名叫做「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」。

進行音樂活動至今迎來第 39 個年頭的鈴木雅之，這次是第一次跨刀動畫歌曲的製作，製作組的私心發言：「NO.1 戀愛喜劇的主題歌希望讓情歌之王來唱！」不過作詞與作曲是由生物股長的水野良樹來擔當，合音則請到日前以歌手身分出道的演員伊原六花來參加，她同時也是近來以「泡沫舞」知名的大阪府立登美丘高中熱舞社的前社長。這張單曲 CD 將會在 2 月 27 日發售， 2 月 16 日則會先行在音樂軟體 APP 等處上架。

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》故事發生在一間名門高中，學年成績第一的學生會長白銀御行與大財團的大小姐同時也是學生會副會長的四宮輝夜兩人互相喜歡，但是兩邊都為了面子問題而想盡辦法要讓對方先告白，這樣的戀愛喜劇究竟會演變成怎樣的智力戰爭？！1 月 12 日起將開播，台灣動畫代理商木棉花也宣布本作已經代理，到時也可以在國內的付費／免費平台上收看。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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