DOAX3 沙灘排球3 Switch PS4實裝新功能　與11女孩海島度假

【DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3】「DOAX3」系列第三彈作品《DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3》，官方宣布將有新的女孩加入並實裝新功能，同時將首次登上任天堂遊戲主機。遊戲預定於 2019 年 3 月 20 日 發售至Nintendo Switch / PS4 平台。

《DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3》，是一款度假遊戲，玩家能與 3D 對戰格鬥「DEAD OR ALIVE」系列中登場的女性角色們一同在遠離戰鬥環境的南方小島上悠閒地度過假期。除了有沙灘排球、沙灘搶旗等各項娛樂活動，還有寫真、拍攝照片等等功能，盡情享受女孩們可愛又性感的魅力吧！

（gamebase）

新角色「海咲」以及「麗鳳」登場

除了於前作《DOAX3 Fortune》（PS4）中登場的 9 名女孩，來自日本 PC 遊戲 《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》（DMM GAMES）的人氣角色「海咲」以及《DOA》系列的「麗鳳」也將加入本作的陣容。本作中共計有 11 名女孩，玩家可與她們在島上享受度假樂趣。

柔膚引擎＋HD 振動＝「柔嫩護膚 4D」

結合了「DOAX」系列玩家所熟悉的柔膚引擎與 Nintendo Switch HD 振動效果的「柔嫩護膚 4D」誕生。除了視覺上的柔膚特效之外，也將透過各式各樣的振動帶來觸覺感受。左右不同的動作也將個別透過“Joy-Con(L)”與“Joy-Con(R)”的振動重現，能享受前所未有的搖動體驗。

對應 VR

本作也對應在『DOAX3 Fortune』中更新的「VR 天堂」。藉由 PlayStation 4 的高畫質，拉近與新登場女孩們的距離並享受心跳加速的體驗。※遊玩「VR 天堂」需購買「VR 通行證」。

改善遊戲平衡

參考了過去玩家所提出的意見及建議，在提升島主等級與儲存札克幣方面調整了難易度，為追求「更加舒適」、「更加容易遊玩」的遊玩體驗進行改良。

按下圖看首批特典▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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