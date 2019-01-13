《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》公開全13名主角及聲優陣容

日本 Atlus×Vanillaware 合作開發的 PS4《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》將於 3 月 14 日同步發行中文版，日前 Atlus 率先公開宣傳影片，揭露全員 13 名主角以及聲優陣容。

《十三機兵防衛圈》由神谷盛治擔任遊戲總監、崎元仁負責音樂監製。以Vanillaware 對於 2D 畫面的雕工堅持，呈現出繪本畫風的科幻場景。在《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》當中，玩家可以遊玩長度約 3 小時，以登場 13 位主角的故事開頭的序章內容。

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故事將描述搭乘名為「機兵」的巨大人形兵器，為了與毀滅命運戰鬥的 13 名少年少女的姿態，採用「群像劇」的架構來呈現近未來的科幻故事。登場的 13 名角色邀請到了鈴木達央、下野紘、種崎敦美、內田真禮、石井隆之、小清水亞美、浪川大輔、佐倉薰、石川界人、M‧A‧O、關智一、早見沙織、福山潤共計十三名聲優演出。

《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》將以限定商品《十三機兵防衛圏 Music and Art Clips》與數位板《十三機兵防衛圏 DIGITAL ARCHIVE》、以及新版《奧丁領域 HD》、《龍族教義HD》同梱包取得。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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