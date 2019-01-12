《Yoshi Craft World》日本發售日公開　超容易卡關GAME？

日本任天堂預定於2019年春天在Nintendo Switch主機上推出的《耀西的手工世界》（Yoshi Craft World／ヨッシークラフトワールド），正式宣布將於2019年3月29日正式推出，定價5,980日圓。

在這款《Yoshi》系列最新作中，玩家們將在由空箱子、紙杯、摺紙等手工製品世界裡展開全新的動作闖關冒險。遊戲中，玩家們除了可以用Yoshi擅長的投蛋攻擊來打倒敵人、找出隱藏在關卡的道具、挑戰關卡上的各種機關陷阱，往目的地不斷前進之外，而且遊戲內關卡還將會有表裏兩種不同路線，當玩家們在表關卡卡住之餘，必須透過裡關卡的交錯進行，才能順利找出正確前進的道路，也讓遊戲的探索解謎冒險樂趣更加倍增許多！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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