鬼馬砵砵車 彭彭 30年後出玩具　宅民私心選最想搪膠化80年代卡通

無線80年代有套《鬼馬砵砵車》卡通，主角黃色車彭彭，還有故事中的車仔全都由蛋孵化、還有父母親！比湯馬士火車早十幾廿年車仔擬人化！而這套《鬼馬砵砵車》經過近30年無人問津下，香港工匠堂竟然搞了一隻彭彭車仔搪膠！

卡通《鬼馬砵砵車》（へーい！ブンブー）80年代在香港TVB播過，故事講一部剛剛從蛋孵化出生的車仔彭彭，跟媽媽失散了，主角健仔決定與彭彭一齊出發，展開一場「尋找他媽的故事」。這款《鬼馬砵砵車》彭彭，約有成人手掌大小，駕駛員健仔求懷舊外型、線條簡單，並設有「換腳」企立等option parts，只能簡單的拿起，單獨展示彭彭。$680／正於工匠堂網頁及旺角兆萬中心超人玩具訂購。

工匠堂《鬼馬砵砵車》彭彭搪膠（網上圖片）

上月工匠堂單是公布未上色的灰版車仔彭彭已極多人like ＆ share

而為何做開足球小將和筋肉人膠的工匠堂，會選擇推出這款相對冷門的舊片角色呢？工匠堂David：「我們一直都希望能將自己童年時喜歡的動漫人物製作出來，不分人型、機㭜人或交通工具，只要是感覺合適及有能力做到的，我們都樂意試試、讓這些曾經深印腦海的作品重現。」由大熱Jump作品轉戰冷門回憶，會否擔心銷量？「題材固然重要，但如何演繹亦是重點，能做喜歡的動漫角色一直是我們的心態。我們當然都會思索市場，不過想太多，反而造成障礙。」

車仔擬人化有趣，劇情豐富有冒險成份，最重要是健仔年紀輕輕有車有妞仲養番狗，威。

工匠堂雖然成立年期不長，但對合作的作品非常有愛，比如ToySoul 2018就請《筋肉人》作者來港。

《鬼馬砵砵車》這類冷門作品，設定資料和商品都很少，過程有沒有很大難度？「其實除了《鬼馬砵砵車》，也在嘗試傾某些當年香港曾經播放、我們也喜歡的動畫版權（名字當然未能透露），這類作品可供參考的產物不多， 所以制作亦相對自由。而工匠堂過去一直做人型、機械人，首次試做鬼馬砵砵車，過程很有趣。」

以下係宅民最想有人出搪膠的80年代卡通（利申與工匠堂無關）

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