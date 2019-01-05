小島秀夫恐怖名作《P.T.》重現　支援VR玩法讓玩家感受另類衝擊

相信不少玩家都曾聽過或玩過小島工作室解散前所打造的《P.T.》吧？雖然只是個試玩體驗作品，但遊戲本身的氛圍跟設計都獲得了好評。而即便 KONAMI 終止《沉默之丘》新作的開發並同步停止開放《P.T.》下載後，還是有人嘗試著用其他方式來重現該款恐怖作品，不過在完工前便遭 KONAMI 要求終止而胎死腹中。

不過看來《P.T.》所帶來的衝擊體驗給許多人留下了相當深刻的印象，近期便有位玩家成功的以 Unreal Engine 4遊戲引擎重現了《P.T.》，除了完美重現各項細節外還支援 VR 玩法，讓早已玩過該作的玩家不但可再次體驗，還可嘗試用更為另類的方式做二度嘗試。

該款《P.T.》重現作為 Radius Gordello 所打造，從 2018 年 4 月開始從頭做起，到今日才正式完工。目前遊戲本體已在其個人網站免費釋出，玩家若還未嘗試過或是想收藏保存《P.T.》的可別錯過了，畢竟可能再過沒幾天又會跟先前的案例一樣，遭 KONAMI 干預也說不定。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO