文字冒險遊戲《Judgement 7》公開最新宣傳影片　2月28日預定推出

日本Mages. 預定於2019年2月28 起在 PS4／Nintendo Switch等主機上推出的文字冒險遊戲《Judgement 7 我們的世界迎向終結。》（JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。），官方特地公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

《Judgement 7》為一款將Red Entertainment所開發、人氣作《櫻花大戰》原案「森田直樹」擔任故事原案與遊戲總監、日本人氣繪師「白井鋭利」擔任角色設計輕小說作家「阿智太郎」負責劇情腳本，並於2017年11月在PS Vita主機上推出的《我們的世界迎向終結。》給重新移植到PS4／Switch主機上再度推出的移植加強版。

在這次遊戲中，除了將會加入新的角色與新劇情要素之外，在畫面方面也配合PS4／Switch規格大幅加以提升強化，讓玩家們在度與以淺草做為據點的弱小遊戲開發公司「Judgement 7」的夥伴們，一起進入這個使用AR擴增實境技術進行開發製作，卻開始侵蝕現實世界的危險遊戲冒險。

而在這次官方所公開的影片裡，除了收錄本作最新畫面之外，還同步收錄由「164」擔任作詞、作曲、編曲、「Kurokumo（くろくも）」主唱的OP主題歌「ChangeTheWorld」作為背景音樂，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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