搶破2分50破關世界紀錄 Resident Evil RE:2 挑戰最速通關

《惡靈古堡RE:2》預計將於 2019 年 1 月 25 號在 PS4、Xbox One 與 PC 平台上正式推出，但在這款經典重製作品現身前，Capcom 也推出了體驗版讓玩家試玩，只不過這項搶先版只開放到 1 月 31 號，且還擁有 30 分鐘時限的設定且只能遊玩一次。

雖然只是個試玩版，但只能玩一次和只有 30 分鐘遊玩時間的限制讓它反而獲得不少喜愛追求挑戰的玩家目光，不少人便嘗試找出最完善的破關路線，嘗試成為締造最速破關記錄的王者。而在大量玩家開始絞盡腦汁挑戰後，目前的最速的試玩版破關記錄為 2 分 50 秒。

2 分 50 秒為目前的最速破關記錄。（Gamebase）

是否為當前的挑戰極限還屬未知，畢竟試玩版也才推出不到一個禮拜，玩家還是有可能找到其他縮短通關時間的手段，若各位也在等待《惡靈古堡RE:2》正式推出，不妨也來試著在 1 月 31 號前挑戰看看，若能在《惡靈古堡RE:2》試玩版正式終結前達成最速破關記錄，就可成為永久的世界記錄持有人啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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