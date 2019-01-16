《Left Alive》線上模式、登場人物及第二輪遊戲最新情報搶先公開

【Square Enix 生存動作遊戲《Left Alive》】日本 Square Enix 預定於 2019 年 2 月 28 日起在 PC／PS4 等平台推出，定價 8,300 日圓，延續人氣戰略 SRPG《Front Mission 雷霆任務》世界觀的生存動作遊戲《Left Alive》，官方特地公開本作登場人物／機體／線上模式／第二輪遊戲等相關最新情報要給玩家們知道！

《Left Alive》為一款由《機戰傭兵》系列製作人「鍋島俊文」擔任遊戲總監，《潛龍諜影》系列美術總監「新川洋司」擔任角色設計，《機動戰士鋼彈00》、《異度神劍X》機體設計師「柳瀨敬之」擔任本作機械設計，延續人氣戰略 SRPG《Front Mission 雷霆任務》世界觀的第三人稱視點生存動作冒險遊戲。

延續人氣戰略 SRPG《Front Mission 雷霆任務》世界觀的生存動作遊戲《Left Alive》（gamebase）

+ 7 + 6 + 5

在本作中，故事將會從位於黑海附近的「加爾摩尼亞共和國」（Garmonia／ガルモーニヤ共和国），突然為鄰國「路迪尼亞共和國」（Rutenia／ルテニア共和国）宣戰，並大舉入侵位於國境的「新斯拉夫」（Novo Slava／ノヴォスラヴァ）做為開端，玩家們在遊戲中，將透過三名背景個性能力各自不同的主角操作切換，在這座因為敵人入侵而陷入動盪的破滅都市裡，與其他 NPC 或敵人產生互動或戰鬥，並透過三名主角各自不同的視點，來更加融入本作的世界觀故事劇情之中——

+ 9 + 8 + 7

登場人物

故事「歐莉嘉．賽爾肯布納．嘉莉妮亞（Olga Sergeyevna Kalinina／オリガ・セルゲーヴナ・カリーニナ）」

本作三名主角之一，新斯拉夫市警局的警察，過去雖然曾經從軍，但卻因為獨生愛女過世而離開軍隊。在追查諾波史拉法市所頻繁發生的失蹤事件之餘，在郊區的貧民區與一名少女「茱莉亞」意外相遇，並因為軍方的攻擊而與茱莉亞失散……為了尋找茱莉亞的下落，歐莉嘉展開一連串的探索，並在過程中逐漸了解隱藏在這次戰爭背後不為人知的巨大陰謀——

新角色「安德雷．路奇亞諾維奇．波羅汀」（Andrey Lukyanovich Borodin／アンドレイ・ルキヤノヴィチ・ボロディン）

加爾摩尼亞陸軍士官，也是歐莉嘉過去從軍時的上司。藉著這次的戰爭，私下從事著例如殺害與連續失蹤事件相關的醫師等各種個人私底下的行動，但究竟真正目的為何則是不明。對原本身為自己手下的歐莉嘉非常在意，隨著這次偶然的相遇，就開始追著歐莉嘉不放。

新角色「茱莉亞．帕布羅布納．史密路諾瓦」（Julia Pavlovna Sminova／ユリア・パヴロヴナ・スミルノワ）

在新斯拉夫流浪的孤兒少女。新斯拉夫過去曾經發生過市民為了脫離加爾摩尼亞共和國而舉辦的解放運動，而茱莉亞的雙親，就是因為這些解放運動連帶發生的暴動事件而死亡。在那之後，就在兒童服役機構等待領養，在與歐莉嘉相遇後，不知為何拒絕了歐莉嘉守護自己的好意而獨自在戰場上徘徊著。

登場機體「Zhelaniye P3」（ジラーニP3）

「多米特利公社」（Дмитрий／ドミトーリ公社）所開發的重型機甲（Wanzer／ヴァンツァー），在「札夫多拉」（ザーフトラ／Zaftra）及其周邊國家被廣泛使用，身體上方採用平面化設計，可以搭載隨伴步兵一起行動，而且腳步還可以透過特別的變形設計，來讓身體伏低減少前面的投影面積，是充滿創作性的機甲設計。

第二輪要素

在本作中，當玩家將遊戲全破一次之後，接下來第二輪就會出現「New Game＋」的模式讓玩家們可以選擇進行第二輪的挑戰。在「New Game＋」模式下，玩家們可以在各種能力都獲得強化的狀態下重新開始第一章的全新挑戰，雖然能夠強化的項目會因為點數而有所限制，但玩家只要不斷重複全破再重新開始，就可以不斷慢慢強化自己的角色，增加自己在關卡上的攻略選擇，或是將之前沒玩到的支線任務等內容都給重新玩到。

按下圖看本作其他特色及要素▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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