任天堂Nintendo Switch主機將支援中文使用

由日本任天堂所推出的 Nintendo Switch 主機，自推出來就因為同時兼具家機／攜帶主機的便捷性，加上包含《瑪利歐》、《精靈寶可夢 Let's Go》系列等眾多對應繁體中文的本家遊戲與第三方遊戲，使得主機推出後好評不斷。

雖然如此，但 Switch 主機自推出以來，主機語言雖然有英文／日文等多國語言對應，卻始終沒有中文對應，對中文語系玩家來說，始終都有些許的不方便。而如今，官方正式宣布，Switch 主機將預定於近日內進行韌體更新，屆時將支援中文主機語言顯示（要新增中文語系到主機支援語言時，須將主機系統更新至最新版本方可），玩家們可依照自己的需求，在主機語言設定裡自由選擇繁體中文／簡體中文，讓使用者能在自己熟悉的語系下進行主機的各種設定使用。而官方也預告，接下來還將會陸續推出 Switch 主機的「地區設定」與「Nintendo Switch Online」等相關更新，至於確實內容還請期待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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