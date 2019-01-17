【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—甜點沙漠

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World2甜點沙漠的全星星金幣攻略：

World 2-甜點沙漠

「四處張望的岩石像地帶」(2-1)

+ 2

「到處都是刺球丸子的洞窟」(2-2)

+ 4 + 3 + 2

「黑暗火焰蛇」(2-3)

+ 3 + 2

「轉動發條爬升的石堡壘」(2-堡壘)

+ 3 + 2

「坡道上滾滾而下的加邦鐵球」(2-4)

+ 3 + 2

「沙漠蘑菇及加邦」(2-5)

「花開球蓋姆及旋轉大地」(2-6)

+ 2

「莫頓的移動磚塊城堡」(2-城堡)

+ 2

「到處都是吞食花的冰世界」(2-隱藏關)

+ 3 + 2

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