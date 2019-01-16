【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—橡栗平原

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World1橡栗平原的全星星金幣攻略：

World 1-橡栗平原

「新手的橡栗平原」(1-1)

「滿滿的傾斜洞窟」(1-2)

+ 3 + 2

「旋轉齒輪的堡壘」(1-堡壘)

「橡栗平原的耀西」(1-3)

+ 2

「軟呼呼蘑菇的拓展運動場」(1-4)

「大地隆起的吞食花」（1-5)

「雷米的搖晃錘擺城堡」(1-城堡)

「秘密魷魷的巢穴」(1-隱藏關)

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