《Fate/stay night HF》最終章「III.spring song」明年春天上映

劇場版《Fate/stay night [Heaven's Feel]》最終章標題確定命名「III.spring song」，預定在明年春天日本上映。另目前日本上映中的第二章「II. 迷途之蝶」公開了最新場面圖。

劇場版《Fate/stay night [Heaven's Feel]》由原作遊戲《Fate/stay night》的第三條主線（通稱櫻路線）改編，敘述七位御主與七位從者爭奪萬能的許願機「聖杯」而展開的爭鬥。在第二章於日本上映後，本篇劇情最後面即公開最終章「III.spring song」將在 2020 年春天上映的消息。

（gamebase）

《Fate/stay night [Heaven's Feel]》第二章「II. 迷途之蝶」也將在 3 月 15 日在台上映，但依舊要提醒想接觸此作的朋友們一定要先觀賞第一章，以及了解《Fate》系列故事的主要世界觀。

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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