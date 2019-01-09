Fate/ stay night Heaven's Feel 劇場版第2集　衛宮士郎冒死再戰

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TYPE-MOON旗下神作《Fate/stay night》紅爆ACG界多年，多少宅男被各式Saber斬於劍下，而其第三條支線「Heaven's Feel」的改編電影，繼第一章《Fate/ stay night Heaven's Feel Presage Flower》之後，第二章《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》也鐵定會在香港上映，粉絲們肯定好開心！

《Fate/ stay night Heaven's Feel Presage Flower》已一早在2018年1月25日上映，相位各位粉絲對那激盪的劇情仍意猶未盡，現在官方有好消息，第二章《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》將於2019年2月21日登陸香港，電影依舊由須藤友德導演，杉山紀彰、下屋則子、神谷浩史、川澄綾子等強勁聲優陣容，原班人馬保證更精彩。
 

《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》中小櫻又面臨危機，衛宮士郎作為男主角會如何英雄救美？

《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》故事當然圍繞能夠實現任何願望的「聖杯」再開，魔術師（御主）與英靈（從者）展開「聖杯戰爭」。這場相隔10年再度於冬木市展開的戰爭，因人稱「聖杯戰爭」御三家之一的間桐家當主‧間桐臟硯的加入而更為扭曲，他亦召喚出真Assassin為自己的從者。不知名的黑影在城市內蠢蠢欲動，將御主及從者相繼打倒。作為御主加入戰爭的衛宮士郎亦受傷，更失去他的從者Saber。然而為了保護間桐櫻，士郎沒有因此退下戰場，但擔心著士郎的櫻卻又再次被魔術師的宿命抓住……

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黑SABER絕對是「SABER系列」中人氣數一數二的角色。

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