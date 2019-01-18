【勇者鬥惡龍】搶先體驗《破壞神席德與空蕩島》！最多可4人同樂

SQUARE ENIX《勇者鬥惡龍 創世小玩家》系列最新作《勇者鬥惡龍 創世小玩家２破壞神席德與空蕩島》今日（17）開放PS4中文體驗版。

《勇者鬥惡龍 創世小玩家２破壞神席德與空蕩島》為方塊創作RPG《勇者鬥惡龍 創世小玩家》系列2代作品，可以同時可享受到拯救世界的大冒險以及有如玩沙子般的創造物品樂趣。預定1月24日發售的系列最新作《勇者鬥惡龍 創世小玩家２破壞神席德與空蕩島》，舞台是《勇者鬥惡龍2 惡靈之神》之後的世界，玩家將以獨當一面的創造師為目標，透過「創造物品」能力交織出一段段故事。

除了比起前作更加大幅度強化的「創造物品」要素之外，更實現了最多可4人同樂的「多人遊玩」。並且將在遊戲本篇發售後，推出付費形式的追加下載內容。發售日前搶先一步於17日開放免費體驗版當中，將能夠在本作冒險據點「空蕩島」使用取得的材料來體驗方塊創作RPG之部分樂趣。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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