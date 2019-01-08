《勇者鬥惡龍 X》聲優參與配音日戲《昨晚過得很愉快吧》

【勇者鬥惡龍 聲優 參演】一月開始當然也有許多新一檔日劇即將開播，由金田一蓮十郎原作改編的日劇《昨晚過得很愉快吧（ゆうべはお楽しみでしたね）》之中，除了聲優宮野真守終於回歸本業以外（當初出道時其實是演員），釘宮理惠、安元洋貴兩位也會為劇情需要而出現的《勇者鬥惡龍Ｘ》（Dragon Quest X）中的角色配音。

《昨晚過得很愉快吧》是一部戀愛喜劇，女主角請到代言《勇者鬥惡龍》系列、本身也是粉絲及電玩宅的本田翼演出女主角，男主角則是岡山天音飾演。故事描述在線上遊戲中成為夥伴的「パウダー」(♀)與「ゴロー」(♂)，在現實世界中的形象根本天差地遠，而這樣的兩人居然意外成為了室友？

在劇中岡山天音使用的「パウダー」(♀)將會由釘宮理惠配音，本田翼使用的「ゴロー」(♂)則會請安元洋貴配音，宮野真守演出的是安利美特的店長，還有內田雄馬、小宮有紗、大西沙織、湯淺楓、佐藤元等聲優將會陸續加入演出。本劇將從 1 月 6 日開始於日本陸續播放，原作漫畫目前則是在「YOUNG GUN GUN」及「GUN GUN ONLINE」上連載。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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