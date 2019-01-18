【機動戰士高達NT】未睇過UC點算？佐爾坦讓你3分鐘了解宇宙世紀

高達電影《機動戰士鋼彈NT（NARRATIVE）》基本上算是《機動戰士鋼彈UC》實際意味上的最後一話，由外傳小說《機動戰士鋼彈UC狩獵不死鳥》為原案改編而成，描述《UC》在頒布拉普拉斯宣言之後一年的故事，主要情節圍繞着主角三人：約拿、蜜雪兒、莉塔展開，而RX-0獨角獸鋼彈三號機鳳凰作為這次主要的話題，則貫穿故事前後。

《NT》主要情節圍繞着主角三人：約拿、蜜雪兒、莉塔展開。（Gamebase）

官方在15日時發表了一支由劇中角色佐爾坦‧艾肯涅（cv.梅原裕一郎）擔任旁白的「佐爾坦大人讓你三分鐘了解宇宙世紀！」影片，非常快速的（帶着當事人嚴重的偏見？還冒着崩壞角色的危機XD）將宇宙世紀的重要事件都介紹過了一遍，讓觀眾們大致了解到底是經過怎樣的歷史演變才會是現今這個局面，以及地球居民與居住在宇宙的人類們的關係。

佐爾坦大人讓你三分鐘了解宇宙世紀！一年戰爭說起，雖然這邊應該是簡略過頭了XD但是幾個不能錯過的名字倒是都出現了。「結果是這個人的錯」→夏亞‧阿茲納布爾www

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後續誕生了吉翁共和國，而UC中薩比家的末裔米妮瓦也是在這時候被送走。

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雖然在一年戰爭之後地球聯邦與吉翁共和國締結停戰條約，但兩邊還是沒有實質上的改變，聯邦依舊貪腐，與吉翁的殘存戰力不停掀起區域性的戰爭。在UC.0096的拉普拉斯事變是《UC》故事線中的主要事件，為了爭奪可能會推翻聯邦政權的「拉普拉斯之盒」，地球聯邦與吉翁殘黨又再度交戰，最後由米妮瓦‧薩比揭露了「盒子」的真相。

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在這些戰爭中覺醒的「新人類Newtype」們，還有為了趕上軍事用途而被製造出來的「強化人」們，在戰場上一次一次的交鋒，也造就了許多可悲的故事。

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而NT的主角們也是在這樣的情勢下被捲入時代的洪流，約拿、蜜雪兒、莉塔三人的命運從殖民地在地球落下而他們卻逃過一劫之後，便發生了殘酷的改變，至於實際上怎麼發展，就要請大家到戲院觀賞《機動戰士鋼彈NT》囉！

用短片搞笑並總結一個系列故事這樣的宣傳手法雖然很棒，但真的去了解其中的細節時還是感覺很殘酷啊！編輯在之前看完《UC》之後也相當期待《NT》，而實際觀賞之後也覺得是一部很棒的作品，尤其MS交戰時的作畫配上澤野弘之大神的音樂，一定要到戲院才能完全感受！事實上為這部影片擔任旁白的佐爾坦才不是一個很搞笑的角色呢，嗚嗚嗚...不能再說了，總之非常推薦大家在下片之前趕緊買票觀賞！

而且這張海報上讓大家困惑很久的姿勢，只要看完就能懂為什麼要這樣畫了！（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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