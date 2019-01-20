《囚人變奏曲》密室脫逃手遊2月推出　古老機關洋館考驗玩家智慧

日本Hirokazu Tokitaka宣布，預定於2019年2月14日起在 iOS／Android 等手機平台推出一款新作遊戲《囚人變奏曲》（囚われ人の変奏曲，中文名暫稱），至於價格則是免費。

《囚人變奏曲》為一款恐怖風的3D脫出遊戲，遊戲中故事將會從主角在關在一個有著各式各樣機關的古老洋館做為開端，玩家們必須在洋館內四處探索，尋找有助於脫逃的道具或線索，將所有機關全部解除，順利完成這場脫逃行動才行。同時在遊戲中，除了道具的探索使用之外，還將會加入道具的合成要素，玩家們有時還必須透過道具合成來製造出必要的通關道具，才能順利脫逃，也讓遊戲的解謎樂趣更加有趣！

▾《囚人變奏曲》的古老洋館風格詭異，更添刺激感（按圖放大）▾

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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