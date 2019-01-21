搶先睇《妖怪手錶4》第二波宣傳片 妖怪收集培育RPG

【搶先睇《妖怪手錶4》第二波宣傳】日本 Level-5 預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣妖怪收集培育 RPG《妖怪手錶》系列最新作《妖怪手錶4》（妖怪ウォッチ4）官方特地公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

《妖怪手錶4》為日本 Level-5 旗下讓玩家們可以來尋找收集各式各樣的妖怪加入夥伴，並與其他邪惡妖怪對抗的妖怪收集養成 RPG 系列《妖怪手錶》最新作。與之前系列最大不同，就在於這次玩家們除了可以穿梭三個不同系列作時代世界來進行冒險之外，在戰鬥時除了妖怪外，還可以操縱主角們戰鬥，並透過主角與妖怪的切換操作，享受更具戰略性與變化性的遊戲樂趣！

▼點擊大圖看看《妖怪手錶4》收服妖怪的遊戲畫面！▼

至於在這次官方所公開的影片方面，為官方在上周六日（1月19及20日）於日本名古屋舉辦的次世代 WHF '19 Winter 活動中公開展出的最新影片畫面，玩家們不妨現在就趕快先來欣賞看看，感受一下《妖怪手錶4》這次全新進化後在 Switch 主機上不同之前系列的全新模樣吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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