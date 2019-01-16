【Switch】《妖怪手錶4》預定今年推出　搶先看最新釋出戰鬥畫面

【Switch《妖怪手錶4》預定今年推出】日本 Level-5 預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣妖怪收集培育 RPG《妖怪手錶》系列最新作《妖怪手錶4》（妖怪ウォッチ4），官方特地公開本作遊戲主視覺美術與最新戰鬥畫面讓玩家們搶先確認。

【Switch《妖怪手錶4》預定今年推出】《妖怪手錶》為一款讓玩家們來四處收集各式各樣的妖怪夥伴進行培育養成，並使用自己培育的妖怪夥伴來對抗邪惡妖怪的人氣系列作，除遊戲外也有推出動漫等各種泛娛樂多媒體版本，並受到許多玩家們好評喜愛。

Switch《妖怪手錶4》預定今年推出（gamebase）

而在這次的四代中，則將會有三個相異世界同步登場，玩家們將穿梭複數世界，並與系列中眾多登場人物夥伴們一起並肩作戰對抗強敵（不同世界的同樣名字妖怪也都會有不一樣的外觀特色），展開一場跨世界的冒險之旅！

而在這次戰鬥方面，與之前系列最大的差別是，玩家們在遊戲中將可以切換操作人類角色或是隊伍裡的妖怪夥伴來進行移動戰鬥的設計，如此一來玩家們就可以依照狀況切換不同角色視點，並依照戰況採取最有效益的行動，也讓遊戲的戰略性變得更加豐富多變，為玩家們帶來更多遊戲樂趣體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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