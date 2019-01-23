《產子救世錄 CONCEPTION PLUS》第13位巫女「蛇夫座」登場！

《CONCEPTION PLUS 產子救世錄》PS4 繁體中文版今日揭露從 PSP 原版改善的遊戲內容、系統功能，並介紹只在 PS4 版登場的第 13 位「蛇夫座」巫女，並為了能讓遊戲體驗更加的暢快，追加了新功能／優化／平衡調整。

新登場角色：第13位巫女「蛇夫座」芽妃！

蛇夫座的巫女。在養育小屋中訓練星之子的少女。雖然個性既誠實又溫柔，但是非常討厭不正直的事情。有時會因為使命感使然而對星之子進行嚴厲的指導。

其實她是在30年前被誕下的星之子。並且是當年進行「星之子的巫女化計劃」中的實驗者，而她成為了蛇夫座的巫女獲得了力量，所以她雖然是星之子，但容貌卻和一般成熟女性無異。

真晝的個性變得更穩重親切

做為本作原點的PSP版中，真晝對主角一樹的語氣總是很傲氣讓一部份的玩家覺得「一點也不像女主角」，在本作中，她的一言一行會變得更加親和有魅力。

+ 3 + 2

親密之儀的畫面表現上升

PS4 版進化到能清晰看到進行親密之儀的巫女身姿。而巫女的好感度越高，畫面表現的時間越長，讓玩家可以更加充分地享受進化版的親密之儀！

可隨時觀賞角色3D模型及音效的資料庫功能！

追加了可以回顧「巫女」、「星之子」、「主角」等3D模型、巫女的台詞，破關後隨時可以鑑賞、再生活動場景的資料庫功能。

線上隨機接收星之子的資料！

玩家只要連接網路，將會隨機選定一名在隊伍中玩家所培育的星之子，並將資料上傳到雲端（原有資料仍保存在玩家的原有檔案中，不會突然消失）。而在雲端上的星之子將會根照玩家的等級，隨機下載雲端星之子的資料，並自動出現驗旅館內。有時也能藉由此來取得強力的星之子，可以當做是本遊戲的樂趣之一。在PSP版中出現的「配對通訊」則不會在本作中登場。



親密接觸功能因為各種原因刪除

在和巫女對話時可以進行碰觸交流的「肌膚接觸」功能。原本介紹和PSP版相同預定實裝在本作中，但因為各種原因，最後仍不得已只能夠刪除本功能。在此為期待這個功能的玩家致上深深的歉意。官方表示，未來仍會繼續嘗試實裝的可能。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO