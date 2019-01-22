Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全82關246星星金幣取得

撰文：賴浩然
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【NEW SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）Switch孖寶兄弟的關卡全部有82關，共有246個星星金幣，我們編輯部已攻略完畢，以下提供全部World的攻略：
橡栗平原（各個WORLD按連結進入）
關於遊戲的全Complete 存檔 5顆星星
－World 8打倒庫巴
－完成World 1至World 8所有關卡
－取得World 1至World 8所有星星金幣
－取得「特別星星」1至8關的星星金幣
－完整完成故事模式
（取得全部246星星金幣，抓到7隻偷天兔，找到全部82關卡+12隱藏出口）
今次攻略只提供到MARIO基本故事模式，還有更困難的LUIGI MODE 全新9個World 留待玩家自行挑戰！
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