【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—特別星星

撰文：賴浩然
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Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 9特別星星的全星星金幣攻略：
World 9 特別星星
「爽快！藍天下的白骨過山車」（9-1）
「衝啊、衝啊、全力衝刺吧！」（9-2）
「快逃啊！盯著不放的大嘴魚」（9-3）
「滑溜溜！冰之洞窟的晃來晃去鐵鎚」（9-4）
+4
+3
+2
「可怕！立足處一直旋轉的世界」（9-5）
+3
+2
「巨大！火焰棒的懸崖」（9-6）
+3
+2
「球蓋姆！球蓋姆！球蓋姆！」（9-7）
+2
「小心看路！長滿刺的錘擺鐵球」（9-8）
+8
+7
+6
「窮追不捨！心愛的龜殼」（9-9）
+5
+4
+3
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