【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—特別星星

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 9特別星星的全星星金幣攻略：

World 9 特別星星

「爽快！藍天下的白骨過山車」（9-1）

「衝啊、衝啊、全力衝刺吧！」（9-2）

「快逃啊！盯著不放的大嘴魚」（9-3）

「滑溜溜！冰之洞窟的晃來晃去鐵鎚」（9-4）

+4
+3
+2

「可怕！立足處一直旋轉的世界」（9-5）

+3
+2

「巨大！火焰棒的懸崖」（9-6）

+3
+2

「球蓋姆！球蓋姆！球蓋姆！」（9-7）

+2

「小心看路！長滿刺的錘擺鐵球」（9-8）

+8
+7
+6

「窮追不捨！心愛的龜殼」（9-9）

+5
+4
+3

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 反應熱烈！加推至1月23日！ https://heart.hk01.com/zh/project/10076

【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣—碧姬公主城堡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—棉花糖雲海
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—岩石山脈
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—冰凍大地
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—薄荷諸島
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—蘇打叢林
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—甜點沙漠
【SUPER MARIO BROS U DELUXE】隱藏關卡「特別星星」編輯試玩
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—橡栗平原
SWITCH【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全隱藏關卡解鎖法
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World8 碧姬公主城堡隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World5 蘇打叢林隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World4 冰凍大地隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】初期無限1UP秘技：2分鐘99命
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World3 薄荷諸島隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World2 甜點沙漠隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World1 橡栗平原隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】Switch快速上手10大心得技巧

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！ 立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

 

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。