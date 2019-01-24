【TpGS 2019】聲優內山昂輝與朝井彩現身《Dragalia Lost 》活動

由任天堂發行，任天堂與 Cygames 共同開發的智慧型手機遊戲《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》（ドラガリアロスト）日前由 Cygames 宣布確定參展 2019 台北國際電玩展，今（23）日也同步釋出完整展出內容。此次展出主題為配合春節（農曆正月）氣氛，整體攤位設計以新年風格呈現。

（gamebase）

為了感謝台灣玩家一直以來對遊戲的支持，此次電玩展的展出內容也為 2019 台北國際電玩展量身打造，官方特地邀請飾演遊戲內「主角」的内山昂輝及飾演「西莉絲」的朝井彩加來台出席與遊戲執行總監松浦弘樹的特別活動。在特別活動上，對於最新公開的遊戲情報，遊戲執行總監松浦弘樹也會做詳細的介紹。此外，也邀請到知名實況主小熊、叉燒、妮妮、Winds 一起參與舞台活動，與玩家同樂。

除了豐富的舞台活動，現場將設置 CyStore（商品販售區）、小遊戲互動區、限量新春福袋免費抽選及提供台北電玩展專屬限量周邊要贈送給現場玩家。

「Dragalia Lost ～失落的龍絆～」2019 台北國際電玩展

展出日期：2019 年 1 月 25 日（五）～1 月 28 日（一）共 4 天 展出時間：10:00～18:00 展出地點：世貿一館：台北市信義區信義路五段 5 號 攤位號碼：D707

舞台活動內容快訊

實況主對抗賽vol.1 活動日期：1 月 25 日（五） 活動時間：15:00～16:30 出席來賓：實況主小熊及叉燒、遊戲執行總監松浦弘樹 實況主對抗賽vol.2 活動日期：1 月 27 日（日） 活動時間：14:30～16:30 出席來賓：實況主妮妮及Winds 聲優、執行總監特別活動 活動日期：1 月 26 日（六） 活動時間：14:30～16:30 出席來賓：聲優內山昂輝及朝井彩加、遊戲執行總監松浦弘樹 高速玩家挑戰賽 活動日期：1 月 28 日（一） 活動時間：14:30～16:30

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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