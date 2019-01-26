BioHazard RE2 生化危機2 攻略：主線四條鎖匙﹑對應門位置公開！

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）主線中，玩家都會在警察局花上很長的時間，特別是找尋用來推動主線和探索警察局的四條鎖匙。今次筆者一併過，把四條以啤牌花式設計的鎖匙的位置公開，而且指出鎖匙對應的那些門在那裡，讓大家不用在警察局白找，特別是這個遊戲是要求玩家通過幾次。

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁 （按此前往）

葵扇鎖匙﹑葵扇門位置（按此前往）

這是玩家第一條會接觸到的鎖匙，也可以說是最容易就找到的一條。不過對新手而言，可能什麼時間用完，什麼時候應放回儲物箱內才是懊惱的地方。

紅心鎖匙﹑紅心門位置（按此前往）

紅心鎖匙只有使用 Claire 的時候才能拿到，換句話說， Leon 基本上進不了需要紅心鎖匙的地方（部分），所以玩家真的有破多於一次機的必要。

梅花鎖匙﹑梅花門位置（按此前往）

相對紅心鎖匙，梅花鎖匙就是只有使用 Leon 的時候才能拿到的。筆者是先玩 Claire 的，當初還以為自己忽略了什麼，才拿不到梅花鎖匙。這種雙線發展，而且收集元素強的遊戲，真的會引起玩家的好奇心，不會希望有一件道具走漏眼。

階磚鎖匙﹑階磚門位置（按此前往）

兩位主角都能拿到階磚鎖匙，不過遊玩二周目時，就會透過階磚鎖匙，發現 Leon 和 Claire 所經歷的不同之處，這麼筆者先不開估，就留到之後的主線流程再和大家分享吧。

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