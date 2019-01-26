【TpGS2019】ONE PIECE World Seeker：新角色＋更多遊戲畫面公開

隨著台北電玩展於正式開幕，台灣萬代南夢宮娛樂除展出眾多最新遊戲試玩之外，也在現場舉辦豐富舞台活動，並特地邀請為慶祝尾田榮一郎人氣動漫大作《航海王：尋秘世界》（ONE PIECE World Seeker）遊戲製作人「平田玲」與遊戲作曲家「田中公平」，為玩家們帶來遊戲最新第一手情報讓玩家們搶先欣賞。

在活動中，製作人一開始先為玩家們介紹《航海王：尋秘世界》的遊戲特色，包括利用魯夫（路飛）獨特的「橡膠火箭」來進行超爽快高速移動，或是利用「橡膠象槍亂打」來將阻擋在前方的敵人全部都給打飛出去，在遊戲版舞台「監獄島」上，展開一場遊戲版的原創故事冒險！

同時在遊戲中，除了將會收錄原作中香吉士的家人「傑爾馬66」的長男、次男與四男等三兄弟在遊戲內登場之外，遊戲中還將會收錄尾田老師專為本作設計的兩名原創角色～監獄長「艾札克」與反海軍派首領「貞德」登場，帶給玩家們全新的戰鬥冒險！

此外，在這次台北電玩展中，官方除了首度公開的登場人物，與魯夫同為最惡世代，並共組海賊同盟的死亡醫生「羅」登場，為故事劇情帶來新的高潮之外，也公開之前發表的新場景「空島」的最新畫面，為今天親臨現場的玩家們帶來新的驚喜。

此外，在這次台北電玩展中，官方除了首度公開的登場人物，與魯夫同為最惡世代，並共組海賊同盟的死亡醫生「羅」登場，為故事劇情帶來新的高潮之外，也公開之前發表的新場景「空島」的最新畫面，為今天親臨現場的玩家們帶來新的驚喜。

《ONE PIECE World Seeker》將有「羅」登場。（Gamebase）

而在那之後，身為日本知名作曲家，同時也是本作音樂製作的「田中公平」也親臨現場，除了在現場為玩家們帶來最新的音樂製作感想心得之外，也在會後舉辦粉絲簽名會活動，為今天活動畫下完美句點！

田中公平親臨現場＋獨家畫面公開（點圖瀏覽）▼

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而在會後，平田玲製作人也特地接受媒體採訪，為玩家們帶來遊戲最新的開發情報讓玩家們知道！

平田玲製作人透露不少破關小技巧（點圖瀏覽）▼

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早前公開山治為找食材出發探索的影片▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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